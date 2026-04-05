200 osób na śniadaniu wielkanocnym w kołobrzeskiej hali Milenium

Ponad 200 osób zebrało się w Wielką Niedzielę w kołobrzeskiej hali Milenium. Trwa największe wielkanocne śniadanie w mieście.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To już ósma edycja Miejskiego Spotkania Wielkanocnego. Akcja jest kontynuacją idei Wielkanocy dla Samotnych.Klaudia Matyjaszewska, koordynatorka wydarzenia mówi, że w hali Milenium każdy może poczuć atmosferę rodzinnych świąt.- Śniadanie tradycyjne, takie jak rodzinne, ponieważ chcemy, żeby każdy, kto nie ma gdzie spędzić tych świąt, poczuł się tutaj jak u siebie w domu - dodaje Matyjaszewska.Mieszkańcy doceniają pracę, jaką w organizację śniadania włożyli wolontariusze.- Ładnie to wszystko jest przygotowane, zrobione i obsługa jest bardzo miła. - Dobrze, że takie robią dla emerytów czy rencistów, bo to są i ludzie samotni i chorzy o tak jak my. Bardzo dobrze - mówią Kołobrzezianie.Jedzenie, które pozostało po spotkaniu trafi do potrzebujących oraz do lodówki społecznej. Centrum Usług Społecznych przygotowało także ponad 80 paczek żywnościowych dla korzystających z pomocy społecznej, którzy nie mogli dotrzeć do hali Milenium.