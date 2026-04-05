Pomorze Zachodnie ma swoje ludowe tradycje na Wielkanoc

Pomorze Zachodnie jest jednym z tych regionów, w którym kultywowane są ciekawe rytuały ludowe.

- Oprócz znanego obstukiwania się jajkami, jedną z niedzielnych zabaw było na przykład toczenie jajka - mówi Bartosz Zasieczny z Muzeum Narodowego w Szczecinie. - Jajka były ugotowane na twardo i staczono je z pagórka albo jakiegoś innego wzniesienia. Wygrywał ten, którego jajko potoczyło się najdalej i nie pękło. Był też inny wariant. Wygrywał ten, którego jajko pierwsze stoczyło się na dół.



- Inne obyczaje obowiązywały także w Lany Poniedziałek - dodaje kierownik placówki. - Było posługiwanie się witkami wierzbowymi, leszczynowymi, zamiast wodą. Najpopularniejsza panna najczęściej po prostu była też najbardziej zbita, ale starano się, żeby nie były to jakieś takie mocne uderzenia.



Ze względu na powojenną historię regionu, tradycje są różnorodne. W wielu domach mieszały się zwyczaje kresowe, wielkopolskie czy kaszubskie, co sprawia, że w każdej rodzinie święta wielkanocne mogą wyglądać nieco inaczej.



