Zarośnięty plac przy ul. Wszystkich Świętych zamieni się w park

Fot. Facebook / Łukasz Kadłubowski
Chaszczowisko na szczecińskim osiedlu Arkońskie-Niemierzyn zamieni się w park i strefę relaksu dla mieszkańców. Chodzi o plac przy ul. Wszystkich Świętych.
Miasto podpisało umowę na inwentaryzację dendrologiczną na tym terenie. Jak mówi radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz - walka o ten teren trwała 10 lat.

- Złożyłem kilka projektów do Budżetu Obywatelskiego zakładających zbudowanie tam jakiegoś centrum rekreacyjnego lub parku. Udało się wpisać to miejsce do programu parków dla Szczecinian, które przedstawiła Koalicja Obywatelska wspólnie z prezydentem Krzystkiem - mówi Radziwinowicz.

W pierwszej kolejności miasto musi uporać się z rdestowcem rosnącym na tym terenie.

- Jest to bardzo inwazyjna roślina. Jeśli uda nam się wygrać w tym roku, myślę, że również projekt tego parku zrobimy. Co najważniejsze, zrobimy go w formie warsztatu z mieszkańcami, bo ten park jest dla mieszkańców - mówi radny KO.

Program walki z rdestowcem ma być gotowy pod koniec miesiąca. Według wstępnych planów budowa parku ruszyć ma w przyszłym roku.

Edycja tekstu: Michał Król
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

