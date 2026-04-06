Zarośnięty plac przy ul. Wszystkich Świętych zamieni się w park

Chaszczowisko na szczecińskim osiedlu Arkońskie-Niemierzyn zamieni się w park i strefę relaksu dla mieszkańców. Chodzi o plac przy ul. Wszystkich Świętych.

Miasto podpisało umowę na inwentaryzację dendrologiczną na tym terenie. Jak mówi radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz - walka o ten teren trwała 10 lat.- Złożyłem kilka projektów do Budżetu Obywatelskiego zakładających zbudowanie tam jakiegoś centrum rekreacyjnego lub parku. Udało się wpisać to miejsce do programu parków dla Szczecinian, które przedstawiła Koalicja Obywatelska wspólnie z prezydentem Krzystkiem - mówi Radziwinowicz.W pierwszej kolejności miasto musi uporać się z rdestowcem rosnącym na tym terenie.- Jest to bardzo inwazyjna roślina. Jeśli uda nam się wygrać w tym roku, myślę, że również projekt tego parku zrobimy. Co najważniejsze, zrobimy go w formie warsztatu z mieszkańcami, bo ten park jest dla mieszkańców - mówi radny KO.Program walki z rdestowcem ma być gotowy pod koniec miesiąca. Według wstępnych planów budowa parku ruszyć ma w przyszłym roku.