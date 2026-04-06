IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Fot. www.pixabay.com/photo-2241577 (domena publiczna)
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w dwunastu województwach, od północnego zachodu po południowy wschód Polski.
Najsilniej będzie wiało na Wybrzeżu. Porywy wiatru sięgną nawet do 95 km/h.

W północnej części województwa pomorskiego oraz w powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem. Na tym obszarze może wiać w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h. Według IMGW tych najwyższych wartości należy spodziewać się około południa i po południu. Średnia prędkość wiatru wyniesie 45-60 km/h.

W mocy pozostają też wydane w niedzielę ostrzeżenia I stopnia dla pozostałej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, a także dla części województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych regionach będzie wiało ze średnią prędkością 35-45 km/h, w porywach do 70-85 km/h.

Alerty obowiązują do poniedziałku, do godz. 21.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Edycja tekstu: Michał Król

Najczęściej czytane

  1. Prom Skania ze sporym opóźnieniem z Ystad
    (od 02 kwietnia oglądane 5944 razy)
  2. Zaginiony 10-latek z Gryfic odnalazł się
    (od 01 kwietnia oglądane 4663 razy)
  3. Rezonans w szpitalu MSWiA dostępny dla pacjentów z klaustrofobią [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 03 kwietnia oglądane 3908 razy)
  4. Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala Zdroje
    (od 31 marca oglądane 3893 razy)
  5. Karambol i utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina
    (od 03 kwietnia oglądane 3500 razy)
Najpierw stół, potem spacer [WIDEO, ZDJĘCIA]
Abp Śmigiel: Wojny, konflikty i spory to nie tylko perspektywa międzynarodowa [WIDEO]
Wielkanocny koszyk z wysokości końskiego grzbietu [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Święconka Jakubowa" w szczecińskiej katedrze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rezonans w szpitalu MSWiA dostępny dla pacjentów z klaustrofobią [WIDEO, ZDJĘCIA]
