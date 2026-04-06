Nocny pożar na os. Drzetowo-Grabowo. Nie żyje jedna osoba [ZDJĘCIA]

Pożar mieszkania w bloku przy ulicy 1 Maja w Szczecinie. Do zdarzenia doszło w nocy, ogień pojawił się na dziewiątym piętrze. W wyniku pożaru zginęła jedna osoba.

Druga wymagała resuscytacji krążeniowo-oddechowej - poinformował kpt. Bartosz Janicki, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.- Ogień objął cały lokal o powierzchni około 40 m2. Podczas działań gaśniczych w mieszkaniu ujawniono dwie osoby, które zostały ewakuowane. Jedna z nich, kobieta, poniosła śmierć na miejscu zdarzenia. Działania zakończono o godzinie 1.55 - mówi Janicki.W związku z pożarem ewakuowano ponad 40 osób. Kpt. Janicki przekazał, że wróciły już one do swoich mieszkań.