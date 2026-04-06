Wzdłuż ulicy Obotryckiej powstanie ścieżka rowerowa

Będzie nowa droga rowerowa, która połączy ulicę Hożą z ulicą Wilczą w Szczecinie.

Jej projekt został zaproponowany radnym Komisji do spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt. Ścieżka zostanie zbudowana wzdłuż ulicy Obotryckiej - informuje Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.- W ramach dokumentacji projektowej mieliśmy do przygotowania dwie koncepcje, które zostały przedstawione radnym w czasie jednej z komisji. Tam radni opowiedzieli się za wyborem wariantu biegnącego po tej stronie, gdzie znajdują się sklepy handlowe. Mowa o Leroy Merlin, Biedronce - mówi Zieliński.Projektanci nowej ścieżki rowerowej, wzdłuż ulicy Obotryckiej, rozważają możliwość jej częściowego przebiegu również po stronie zachodniej. Według wstępnych informacji ostateczny kształt nowej drogi powinien zostać zaproponowany radnym w ciągu kilku najbliższych tygodni.