Szczecinianie pytają o przyszłość miasta

W magistracie odbyły się konsultacje w sprawie Planu Ogólnego Szczecina. To dokument, który wyznaczy kierunek rozwoju miasta na najbliższe lata – pokaże m.in. gdzie mogą powstać nowe osiedla, drogi czy inwestycje, a gdzie zostanie zieleń.

Podczas spotkania urzędnicy i projektanci tłumaczyli założenia planu, a Szczecinianie zadawali pytania i zgłaszali swoje uwagi. Głos zabrali mieszkańcy m.in. Wielgowa, Podjuch i Warszewa.





- Nie rozumiem, dlaczego do osiedla domów jednorodzinnych, wielkiego, jest wkładana strefa przemysłowa. - Obecnie możemy zobaczyć na planie, na całym terenie ogródków postawiliście państwo zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną. - To jest teren Otuliny, Puszczy Bukowej, Parku Krajobrazowego, umieszczono oznaczenie PS, czyli teren produkcji i składów. I tutaj się trochę boimy, że tak naprawdę całe osiedle to będą centra logistyczne. Tiry, ulice już i tak są zakorkowane - mówili mieszkańcy.