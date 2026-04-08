Szczecinianie pytają o przyszłość miasta

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
W magistracie odbyły się konsultacje w sprawie Planu Ogólnego Szczecina. To dokument, który wyznaczy kierunek rozwoju miasta na najbliższe lata – pokaże m.in. gdzie mogą powstać nowe osiedla, drogi czy inwestycje, a gdzie zostanie zieleń.
Podczas spotkania urzędnicy i projektanci tłumaczyli założenia planu, a Szczecinianie zadawali pytania i zgłaszali swoje uwagi. Głos zabrali mieszkańcy m.in. Wielgowa, Podjuch i Warszewa.

- Nie rozumiem, dlaczego do osiedla domów jednorodzinnych, wielkiego, jest wkładana strefa przemysłowa. - Obecnie możemy zobaczyć na planie, na całym terenie ogródków postawiliście państwo zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną. - To jest teren Otuliny, Puszczy Bukowej, Parku Krajobrazowego, umieszczono oznaczenie PS, czyli teren produkcji i składów. I tutaj się trochę boimy, że tak naprawdę całe osiedle to będą centra logistyczne. Tiry, ulice już i tak są zakorkowane - mówili mieszkańcy.

Zastępca prezydenta Szczecina Anna Szotkowska podkreślała, że dokument wyznacza jedynie ogólne ramy. - Jesteśmy, zgodnie z ustawą, w trybie opracowywania Planu Ogólnego dla Miasta Szczecin, który zastąpi nam obowiązujące jeszcze studium. Plan Ogólny rysuje nam pewne ramy, w których będziemy później musieli się zmieścić przygotowując projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - tłumaczyła Szotkowska.

Architekt miasta Marek Koguciuk zaznaczył, że czasu na przygotowanie dokumentu jest niewiele. - Niestety ustawodawca przeznaczył na to bardzo mało czasu. Do 31 sierpnia. Ta druga rewolucja przestrzenna musi zadziać się krócej. Poprzednia w 1995 roku, mieliśmy na to 7 lat. Tutaj mamy czas dużo, dużo krótszy - mówił Koguciuk.

Konsultacje trwają do 13 kwietnia. Projekt planu można sprawdzić online oraz w urzędzie miasta. Uwagi można zgłaszać mailowo, pocztą lub osobiście, na specjalnych formularzach dostępnych także w internecie.
Głos zabrali mieszkańcy m.in. Wielgowa, Podjuch i Warszewa.
Zastępca prezydenta Szczecina Anna Szotkowska podkreślała, że dokument wyznacza jedynie ogólne ramy.
Architekt miasta Marek Koguciuk zaznaczył, że czasu na przygotowanie dokumentu jest niewiele.

