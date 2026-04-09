W Nowogardzie powstanie nowe rondo

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Facebook/Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim
Fot. Facebook/Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim
Będzie przebudowa skrzyżowania ulic: 700-lecia i 3-go Maja w Nowogardzie. To w ciągu drogi wojewódzkiej 106.
Powstanie tam rondo z wyspami kanalizującymi ruch na wlotach. Wyspy te będą pełnić rolę azyli dla pieszych.

Wprowadzenie tego typu rozwiązania ma poprawić układ komunikacyjny w mieście, zwiększając płynność ruchu oraz ograniczając liczbę potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń.

Zarząd Dróg Wojewódzkich czeka na oferty od wykonawców do 10 kwietnia.

