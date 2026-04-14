Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

W Szczecinie wzrosła liczba osób w kryzysie bezdomności [ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Centrum Usług Społecznych w Szczecinie
872 - tyle osób w kryzysie bezdomności zanotowano w Szczecinie. To więcej niż w 2024 roku
Miasto podsumowało wyniki marcowego liczenia tych osób. To ogólnopolska akcja wykonywana na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ostatnie badanie przeprowadzono w 2024 roku, wtedy w Szczecinie przebywało 841 osób w kryzysie bezdomności.

Tegoroczna akcja wykazała, że zmieniła się nie tylko ich liczba, ale również struktura płci. Nadal więcej jest mężczyzn niż kobiet, ale dwa lata temu mężczyźni stanowili 73 procent - teraz odsetek wzrósł do 77 proc.

Podczas badania przeprowadzono też ankietę. Jako przyczyny bezdomności pytani wskazywali najczęściej eksmisję, zadłużenie, bezrobocie i uzależnienia.

W trakcie badania najwięcej osób przebywało w placówkach zapewniających dach nad głową, takich jak schroniska, noclegownie, mieszkania treningowe czy ogrzewalnia. Pozostali chronili się w tzw. miejscach niemieszkalnych, czyli np. na ulicach, dworcach i w piwnicach.

We wtorek obchodzimy nieformalny Dzień Ludzi Bezdomnych, zainicjowany przez twórcę Monaru Marka Kotańskiego.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

  1. Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Sky Garden
    (od 08 kwietnia oglądane 7152 razy)
  2. Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
    (od wczoraj oglądane 4645 razy)
  3. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od 10 kwietnia oglądane 4182 razy)
  4. Część pasażerów krytykuje nowe tramwaje
    (od 08 kwietnia oglądane 3212 razy)
  5. Siedzenia w nowych tramwajach zostaną oznaczone
    (od 10 kwietnia oglądane 2610 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sprawdziliśmy, jak z musztrą paradną radzą sobie uczniowie klas mundurowych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Balazs
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu praktycznie gotowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Tyszler
Zalew gitar w Szczecinie!
Szczecin zakasał rękawy. Ruszyła akcja "Czysta Odra" [ZDJĘCIA, WIDEO]

Najnowsze podcasty