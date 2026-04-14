W Szczecinie wzrosła liczba osób w kryzysie bezdomności [ZDJĘCIA]

872 - tyle osób w kryzysie bezdomności zanotowano w Szczecinie. To więcej niż w 2024 roku

Miasto podsumowało wyniki marcowego liczenia tych osób. To ogólnopolska akcja wykonywana na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ostatnie badanie przeprowadzono w 2024 roku, wtedy w Szczecinie przebywało 841 osób w kryzysie bezdomności.





Edycja tekstu: Michał Król

Tegoroczna akcja wykazała, że zmieniła się nie tylko ich liczba, ale również struktura płci. Nadal więcej jest mężczyzn niż kobiet, ale dwa lata temu mężczyźni stanowili 73 procent - teraz odsetek wzrósł do 77 proc.Podczas badania przeprowadzono też ankietę. Jako przyczyny bezdomności pytani wskazywali najczęściej eksmisję, zadłużenie, bezrobocie i uzależnienia.W trakcie badania najwięcej osób przebywało w placówkach zapewniających dach nad głową, takich jak schroniska, noclegownie, mieszkania treningowe czy ogrzewalnia. Pozostali chronili się w tzw. miejscach niemieszkalnych, czyli np. na ulicach, dworcach i w piwnicach.We wtorek obchodzimy nieformalny Dzień Ludzi Bezdomnych, zainicjowany przez twórcę Monaru Marka Kotańskiego.