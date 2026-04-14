Hyundai Engineering wraca do projektu Polimery Police

Firma Hyundai Engineering przekazała w komunikacie, że w sprawie projektu Polimery Police zawarła porozumienie z Orlenem.

"Na mocy podpisanych dokumentów procesu restrukturyzacyjnego wszelkie wzajemne spory i roszczenia pomiędzy GAP i HEC dotyczące realizacji inwestycji w Policach zostaną wygaszone" - dodano w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu.





1 kwietnia Orlen i Grupa Azoty Polyolefins poinformowały o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży, na mocy której Orlen nabędzie wszystkie akcje GAP. Koncern ma także dostarczyć finansowanie o łącznej wartości 1,35 mld zł.





Dodano, że koreańskie przedsiębiorstwo "zamierza doprowadzić do ponownego uruchomienia instalacji".Zapytaliśmy o tę kwestię Orlen i biuro prasowe koncernu przekazało, że obie strony uzgodniły, iż Hyundai Engineering będzie "aktywnie wspierał" Grupa Azoty Polyolefins i Orlen w planowanym remoncie i rozruchu instalacji w Policach.