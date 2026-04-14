Zamienią szkolne ławki na warsztaty z mistrzami świata

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Rusza wielki „Zawodowy Summer Camp” na Pomorzu Zachodnim. To nie są zwykłe korepetycje, ale prawdziwy poligon doświadczalny dla przyszłych liderów rynku pracy. W Międzyzdrojach startuje kolejna edycja.
Ponad 700 uczniów z całego regionu zamieni szkolne ławki na warsztaty z mistrzami świata, fizykami i ekspertami od marketingu. O miejsce na obozie walczyło ponad tysiąc uczniów. Finałowa grupa 700, przez cztery dni będzie szlifować umiejętności, o których w tradycyjnej szkole można tylko pomarzyć.

- Zaprosiliśmy młodych ludzi do spotkań, które mają na celu ich inspirować, pozwolić im uwierzyć we własne siły - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnicy nie będą się nudzić: w planach są m.in. zajęcia z kryminalistyki i czynności procesowych, tworzenie profesjonalnych kampanii marketingowych, symulacje rozpraw sądowych oraz treningi odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się tutaj dostać, bo to jest zawsze jakaś taka odskocznia od szkoły. - Jesteśmy z mundurowej szkoły i właśnie tego najbardziej nie mogłyśmy się doczekać - mówili uczetsnicy.

„Zawodowy Summer Camp” to kluczowy element kampanii „Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko”. Projekt, finansowany ze środków KPO, ma na celu jedno: dopasować kompetencje młodych mieszkańców regionu do błyskawicznie zmieniających się wymagań nowoczesnego rynku pracy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

