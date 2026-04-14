6 km rurociągów i setki tysięcy metrów membrany będą transportować i oczyszczać zasoloną wodę z ujęcia Wydrzany II. Pionierski projekt zaopatrzenia Świnoujścia w wodę pitną wykorzysta zaawansowaną filtrację i odsalanie wody powierzchniowej. Dzięki temu, miasto uniezależni się od tradycyjnych ujęć podziemnych.

Najpierw pobiorą ją zasoloną z Mulnika, by dystrybuować w kranach mieszkańców, ale nie oznacza to, że wyspiarze będą pić słoną herbatę lub gotować zupę bez konieczności doprawiania.



- Woda będzie przepuszczona przez membrany budowanej właśnie stacji uzdatniania wyjaśnia Dorota Janowicz, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. - Te membrany są takie, że i wirusy i bakterie zatrzymują. Różne takie plotki, że tam nie wiadomo, co w tym Mulniku pływa, to wszystko zostanie zatrzymane.



- Cały projekt nowego ujęcia jest wyjątkowy - zapewnia Marek Markowski, kierownik budowy. - To jest bardzo unikatowy projekt na skalę Polski, na filtrach pospiesznych, na separatorach lamelowych. Wykorzystując technologię membranową uzdatniamy tą wodę.



Obiekt ma zostać oddany do użytku w trzecim kwartale 2027 roku.



