6 km rurociągów i setki tysięcy metrów membrany będą transportować i oczyszczać zasoloną wodę z ujęcia Wydrzany II. Pionierski projekt zaopatrzenia Świnoujścia w wodę pitną wykorzysta zaawansowaną filtrację i odsalanie wody powierzchniowej. Dzięki temu, miasto uniezależni się od tradycyjnych ujęć podziemnych.
Najpierw pobiorą ją zasoloną z Mulnika, by dystrybuować w kranach mieszkańców, ale nie oznacza to, że wyspiarze będą pić słoną herbatę lub gotować zupę bez konieczności doprawiania.
- Woda będzie przepuszczona przez membrany budowanej właśnie stacji uzdatniania wyjaśnia Dorota Janowicz, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. - Te membrany są takie, że i wirusy i bakterie zatrzymują. Różne takie plotki, że tam nie wiadomo, co w tym Mulniku pływa, to wszystko zostanie zatrzymane.
- Cały projekt nowego ujęcia jest wyjątkowy - zapewnia Marek Markowski, kierownik budowy. - To jest bardzo unikatowy projekt na skalę Polski, na filtrach pospiesznych, na separatorach lamelowych. Wykorzystując technologię membranową uzdatniamy tą wodę.
Obiekt ma zostać oddany do użytku w trzecim kwartale 2027 roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
