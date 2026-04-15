Szpital wydłuża godziny działania centralnej rejestracji telefonicznej

Szczeciński szpital wojewódzki wydłuża godziny działania centralnej rejestracji telefonicznej do poradni. To w związku z dużą liczbą połączeń w ostatnich dniach.

Do końca przyszłego tygodnia numer rejestracji będzie działał od godz. 7 do 16, a w środy do 18. Możliwe jest umawianie się do wszystkich poradni we wszystkich lokalizacjach szpitala. Można też zarejestrować się osobiście "w okienku" - tu godziny pracy nie zmieniają się.Ponad miesiąc temu szpital wojewódzki padł ofiarą ataku hakerskiego. Zaszyfrowano część danych i zablokowano do nich dostęp. Placówka nadal zmaga się ze skutkami ataku, przy ich usuwaniu pracują specjaliści cyberbezpieczenstwa i służby.