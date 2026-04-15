Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Szpital wydłuża godziny działania centralnej rejestracji telefonicznej

Region Elżbieta Bielecka

Szpital Wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Fot. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Szczeciński szpital wojewódzki wydłuża godziny działania centralnej rejestracji telefonicznej do poradni. To w związku z dużą liczbą połączeń w ostatnich dniach.
Do końca przyszłego tygodnia numer rejestracji będzie działał od godz. 7 do 16, a w środy do 18. Możliwe jest umawianie się do wszystkich poradni we wszystkich lokalizacjach szpitala. Można też zarejestrować się osobiście "w okienku" - tu godziny pracy nie zmieniają się.

Ponad miesiąc temu szpital wojewódzki padł ofiarą ataku hakerskiego. Zaszyfrowano część danych i zablokowano do nich dostęp. Placówka nadal zmaga się ze skutkami ataku, przy ich usuwaniu pracują specjaliści cyberbezpieczenstwa i służby.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:29 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

  1. Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
    (od przedwczoraj oglądane 5222 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od 10 kwietnia oglądane 4270 razy)
  3. Siedzenia w nowych tramwajach zostaną oznaczone
    (od 10 kwietnia oglądane 2705 razy)
  4. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od dzisiaj oglądane 2555 razy)
  5. Zmiany dla kierowców na S3
    (od 11 kwietnia oglądane 2529 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dariusz Smoliński
Sprawdziliśmy, jak z musztrą paradną radzą sobie uczniowie klas mundurowych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Balazs
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu praktycznie gotowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Tyszler
Zalew gitar w Szczecinie!

Najnowsze podcasty