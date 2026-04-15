Duże zmiany dla kierowców na drodze między Dobrą a Lubieszynem

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Rozpoczynają się prace na drodze powiatowej między Dobrą a Lubieszynem.
Na dwukilometrowym odcinku od ulicy Krajobrazowej do ul. Karpackiej powstanie droga dla pieszych i rowerów, a także oświetlenie - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

- W związku z rozpoczęciem robót wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania - mówi Turkiewicz.

Budowa będzie kosztować około 3,5 mln zł, z czego prawie 3 miliony złotych to dofinansowanie unijne. Na wkład własny złożyły się powiat policki i gmina Dobra.

Droga ma być gotowa w ciągu niecałego roku.

Edycja tekstu: Michał Król
