Duże zmiany dla kierowców na drodze między Dobrą a Lubieszynem

Rozpoczynają się prace na drodze powiatowej między Dobrą a Lubieszynem.

Na dwukilometrowym odcinku od ulicy Krajobrazowej do ul. Karpackiej powstanie droga dla pieszych i rowerów, a także oświetlenie - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.- W związku z rozpoczęciem robót wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania - mówi Turkiewicz.Budowa będzie kosztować około 3,5 mln zł, z czego prawie 3 miliony złotych to dofinansowanie unijne. Na wkład własny złożyły się powiat policki i gmina Dobra.Droga ma być gotowa w ciągu niecałego roku.