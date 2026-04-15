Szczecińskie stowarzyszenie musi zwrócić część unijnej dotacji

Sąd UE oddalił powództwo Stowarzyszenia „Edukacja, Nauka, Kultura” ze Szczecina, które walczyło o zachowanie dotacji z unijnego programu badawczego „Horyzont 2020”.

Sąd przyznał rację unijnym audytorom, którzy nakazali stowarzyszeniu zwrot 135 tys. euro z przyznanego grantu.Szczecińska organizacja pozarządowa działająca w obszarze rozwoju społecznego otrzymała dotację na projekt badawczy w ramach programu „Horyzont 2020”. Z dotacji tej rozliczała m.in. koszty pracy badaczy. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach grantu wynosiła 630 tys. euro.Po audycie Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych uznała jednak, że część przyznanych środków wydano niezgodnie z zasadami, i zażądała zwrotu 135 tys. euro. Unijni audytorzy zwrócili uwagę, że stowarzyszenie nie było w stanie przedstawić dowodów na to, że badacze, których praca była finansowana z unijnego grantu, aktywnie uczestniczyli w działalności badawczo-innowacyjnej.Stowarzyszenie zwróciło się więc do Sądu UE (niższej instancji Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu) o uchylenie, stwierdzenie nieważności, niezgodności z prawem lub bezskuteczności pisma wzywającego do zwrotu. W ocenie szczecińskiej organizacji unijna agencja nie zbadała treści stosunków prawnych wiążących beneficjenta z naukowcami ani nie wskazała jasno, które przepisy zostały naruszone.Sąd UE 15.04. oddalił jednak powództwo i zasądził od stowarzyszenia zapłatę na rzecz unijnej agencji kwoty 135 tys. euro powiększonej o odsetki za zwłokę. Stowarzyszenie będzie też musiało zapłacić koszty procesu.W orzeczeniu czytamy, że Unia Europejska może dotować wyłącznie faktycznie poniesione wydatki. Nie wystarczy, że podmiot biorący dotację wykaże, że projekt został zrealizowany, aby przyznanie dotacji było uzasadnione - musi też przedstawić dowód na poniesienie zadeklarowanych wydatków.