"Jestem za" kontra "pozorny ruch", czyli mieszkańcy o Strefie Czystego Transportu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Szczecin idzie śladem Warszawy i Krakowa. Od piątku w mieście obowiązywać będzie Strefa Czystego Transportu.
Szef NiOL-u: ograniczenia nie dotyczą osób mieszkających na terenie Strefy Czystego Transportu

Swoim zasięgiem obejmie obszar Starego Miasta, od ulic Tkackiej i Wyszyńskiego po Wielką i Małą Odrzańską oraz Trasę Zamkową.

- Fajnie, ja ogólnie jestem przeciwnikiem smrodu w mieście i chętniej bym zamienił na nowszy, jakby mnie było stać. Jestem za, mam też rower. - Z jednej strony mogę powiedzieć, że jestem za, ale z drugiej strony wiedząc, jakie są możliwości komunikacji tutaj w centrum, to nie wiem, chyba helikopterem będziemy musieli latać nad naszym miastem. - Pomylenie z poplątaniem kompletne. Jeżeli zamkną Wielką i zamkną tutaj Trasę Zamkową i nie będą jeździć ciężarówki i stare autobusy, to tak. To wszystko ma ręce i nogi, a tak to jest po prostu wyciąganie tylko pieniędzy. - Nie jestem zadowolony z tego tytułu, chociaż mam drugi samochód, w którym będę mógł jeździć. - To jest tylko ruch pozorny właściwie, nie przynoszący nic dobrego, a utrudniający życie ludziom - mówią mieszkańcy.

Ograniczony wjazd będą miały samochody na benzynę wyprodukowane przed 2000 rokiem oraz diesle przed 2005 rokiem.

Restrykcje nie będą dotyczyć osób zamieszkałych w tej strefie lub te osoby, które wykupiły abonament w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Od piątku w mieście obowiązywać będzie Strefa Czystego Transporu. Nasza reporterka Julia Nowicka zapytała, co o tym rozwiązaniu sądzą kierowcy.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
