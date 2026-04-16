"Jestem za" kontra "pozorny ruch", czyli mieszkańcy o Strefie Czystego Transportu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecin idzie śladem Warszawy i Krakowa. Od piątku w mieście obowiązywać będzie Strefa Czystego Transportu.

Swoim zasięgiem obejmie obszar Starego Miasta, od ulic Tkackiej i Wyszyńskiego po Wielką i Małą Odrzańską oraz Trasę Zamkową.- Fajnie, ja ogólnie jestem przeciwnikiem smrodu w mieście i chętniej bym zamienił na nowszy, jakby mnie było stać. Jestem za, mam też rower. - Z jednej strony mogę powiedzieć, że jestem za, ale z drugiej strony wiedząc, jakie są możliwości komunikacji tutaj w centrum, to nie wiem, chyba helikopterem będziemy musieli latać nad naszym miastem. - Pomylenie z poplątaniem kompletne. Jeżeli zamkną Wielką i zamkną tutaj Trasę Zamkową i nie będą jeździć ciężarówki i stare autobusy, to tak. To wszystko ma ręce i nogi, a tak to jest po prostu wyciąganie tylko pieniędzy. - Nie jestem zadowolony z tego tytułu, chociaż mam drugi samochód, w którym będę mógł jeździć. - To jest tylko ruch pozorny właściwie, nie przynoszący nic dobrego, a utrudniający życie ludziom - mówią mieszkańcy.Ograniczony wjazd będą miały samochody na benzynę wyprodukowane przed 2000 rokiem oraz diesle przed 2005 rokiem.Restrykcje nie będą dotyczyć osób zamieszkałych w tej strefie lub te osoby, które wykupiły abonament w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania.