Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Latające czapki oznaczają, że szkołę morską ukończyło kilkudziesięciu absolwentów [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Maturzyści w całym kraju odbierają świadectwa ukończenia szkoły. W Kołobrzegu nie mogło zabraknąć uroczystości w morskim klimacie.
Kołobrzeski Zespół Szkół Morskich pożegnał kolejnych blisko 60 absolwentów. Przez ostatnie pięć lat technikum kształciło młodzież na kierunku nawigatorskim, mechanicznym czy logistycznym.

Jak podkreślali maturzyści, szkoła morska daje im dobry start w dorosłe życie.

- Zebrałem praktyczne doświadczenia. Teraz, gdy pójdę już na statek, będę wiedział co robić i jak. - Długie, piękne pięć lat. - Jak przychodziłem to nic nie wiedziałem, tak na dobrą sprawę. Kadra nauczycielska od zawodowych przedmiotów bardzo dobrze nas wykształciła - mówili absolwenci.

Tradycyjnie już uroczystości w kołobrzeskim porcie zakończył rzut marynarską czapką ze szkolnego munduru. Teraz przed maturzystami ostatnie przygotowania do egzaminów, które rozpoczną się 4 maja.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:28

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

