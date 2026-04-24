Latające czapki oznaczają, że szkołę morską ukończyło kilkudziesięciu absolwentów [ZDJĘCIA]

Maturzyści w całym kraju odbierają świadectwa ukończenia szkoły. W Kołobrzegu nie mogło zabraknąć uroczystości w morskim klimacie.

Kołobrzeski Zespół Szkół Morskich pożegnał kolejnych blisko 60 absolwentów. Przez ostatnie pięć lat technikum kształciło młodzież na kierunku nawigatorskim, mechanicznym czy logistycznym.





Jak podkreślali maturzyści, szkoła morska daje im dobry start w dorosłe życie.

- Zebrałem praktyczne doświadczenia. Teraz, gdy pójdę już na statek, będę wiedział co robić i jak. - Długie, piękne pięć lat. - Jak przychodziłem to nic nie wiedziałem, tak na dobrą sprawę. Kadra nauczycielska od zawodowych przedmiotów bardzo dobrze nas wykształciła - mówili absolwenci.Tradycyjnie już uroczystości w kołobrzeskim porcie zakończył rzut marynarską czapką ze szkolnego munduru. Teraz przed maturzystami ostatnie przygotowania do egzaminów, które rozpoczną się 4 maja.