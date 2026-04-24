Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prysznice bez "słuchawek" na jednym z dziecięcych oddziałów szpitala "Zdroje". Mali pacjenci i ich rodzice mają spory problem, gdy przychodzi czas na umycie się.
O sytuacji poinformowała nas mama jednego z pacjentów, który przebywał na oddziale reumatologii dziecięcej.

- Można dziecko umyć tylko i wyłącznie z węża, gdzie woda leci pod tak dużym ciśnieniem, że jest to praktycznie niemożliwe, a jeśli jest możliwe, to jest przy ogromnym stresie dziecka i wielkich utrudnieniach dla osoby, która musi to dziecko umyć na oddziale - mówi mama jednego z małych pacjentów.

Szpital tłumaczy, że ma problem z legionellą. Bakterię w lutym wykrył sanepid. Występuje ona tylko w ciepłej wodzie i nie jest groźna dla człowieka, chyba że dostanie się się do płuc w postaci drobnej mgiełki wodnej takiej, jaką wytwarzają słuchawki prysznicowe - stąd decyzja o ich usunięciu.

- Szpital robi wszystko, co może, aby pozbyć się intruza - zapewnia rzeczniczka szpitala Zdroje Katarzyna Stróżyk. - Wymieniliśmy pompy obiegowe, które poprawiają cyrkulację wody. Codziennie są robione przegrzewy. Jest dezynfekcja dwutlenkiem chloru, która ma za zadanie pozbyć się tej bakterii.

- Sanepid kontroluje sytuację i bada wodę - ostatnia próbka była pobrana w środę - dodaje Agnieszka Potocka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Próbki wykazały, że stan wody się polepszył, jednakże w jednym węźle w dalszym ciągu stwierdzono przekroczenie parametrów legionelli. Zostały wydane kolejne zalecenia przeprowadzenia dalszej dezynfekcji oraz kolejnego poboru próbek wody.

Średni czas oczekiwania na wynik badania to 10 dni. Pod koniec ubiegłego roku z podobnym problemem borykali się pacjenci oddziału patologii ciąży.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:28

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

