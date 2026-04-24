Prysznice bez "słuchawek", pacjenci w kłopocie. Szpitalny oddział walczy z bakterią

Prysznice bez "słuchawek" na jednym z dziecięcych oddziałów szpitala "Zdroje". Mali pacjenci i ich rodzice mają spory problem, gdy przychodzi czas na umycie się.

Szpital tłumaczy, że ma problem z legionellą. Bakterię w lutym wykrył sanepid. Występuje ona tylko w ciepłej wodzie i nie jest groźna dla człowieka, chyba że dostanie się się do płuc w postaci drobnej mgiełki wodnej takiej, jaką wytwarzają słuchawki prysznicowe - stąd decyzja o ich usunięciu.





- Szpital robi wszystko, co może, aby pozbyć się intruza - zapewnia rzeczniczka szpitala Zdroje Katarzyna Stróżyk. - Wymieniliśmy pompy obiegowe, które poprawiają cyrkulację wody. Codziennie są robione przegrzewy. Jest dezynfekcja dwutlenkiem chloru, która ma za zadanie pozbyć się tej bakterii.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

O sytuacji poinformowała nas mama jednego z pacjentów, który przebywał na oddziale reumatologii dziecięcej.- Można dziecko umyć tylko i wyłącznie z węża, gdzie woda leci pod tak dużym ciśnieniem, że jest to praktycznie niemożliwe, a jeśli jest możliwe, to jest przy ogromnym stresie dziecka i wielkich utrudnieniach dla osoby, która musi to dziecko umyć na oddziale - mówi mama jednego z małych pacjentów.- Sanepid kontroluje sytuację i bada wodę - ostatnia próbka była pobrana w środę - dodaje Agnieszka Potocka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Próbki wykazały, że stan wody się polepszył, jednakże w jednym węźle w dalszym ciągu stwierdzono przekroczenie parametrów legionelli. Zostały wydane kolejne zalecenia przeprowadzenia dalszej dezynfekcji oraz kolejnego poboru próbek wody.Średni czas oczekiwania na wynik badania to 10 dni. Pod koniec ubiegłego roku z podobnym problemem borykali się pacjenci oddziału patologii ciąży.