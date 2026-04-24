Baza paliwowa w Podjuchach. "Głos mieszkańców jest słyszalny"

Wniosek o wstrzymanie warunków zabudowy i opracowanie planu zagospodarowania dla Podjuch. Takie są efekty spotkania miejskiej komisji budownictwa poświęconej bazie paliwowej.

Sam inwestor przyznaje, że to samowola budowlana. Radnych oburzyło jednak jego oświadczenie, w którym sugerował, że sprawa nielegalnej budowy jest kwestią konfliktu politycznego.Przewodniczący komisji Andrzej Radziwinowicz z klubu KO, oprócz złożenia dezyderatu do prezydenta, namawia mieszkańców do aktywności. - Czekamy na uwagi mieszkańców dotyczące planu, bo proszę pamiętać, jeśli w planie nie znajdzie się baza paliwowa, możliwość budowy, to to niestety będzie oznaczało możliwość przymusowej rozbiórki tego obiektu - tłumaczy Radziwinowicz.- Te wnioski to dobre wieści dla mieszkańców Podjuch - mówiła przewodnicząca rady tego osiedla Joanna Kopeć. - Wskazuje to, że ten głos mieszkańców Podjuch jest słyszalny, że radni podjęli dokładnie temat nielegalnej inwestycji, a decyzję, mam nadzieję, że uchronią mieszkańców Podjuch przed taką inwestycją. Inwestycją ryzykowną i inwestycją, która budzi wysoki sprzeciw mieszkańców.Pełnomocnik inwestora poinformował, że aktualnie prace budowlane na miejscu nie są prowadzone. Jak podkreśla, inwestor nie uchyla się od odpowiedzialności i postępuje zgodnie z trybem przewidzianym dla legalizacji samowoli budowlanych.