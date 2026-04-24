Rezerwat przyrody w regionie. Chcą uspokoić mieszkańców

Chcą uspokoić mieszkańców Starej Rudnicy. Przyrodnicy i przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądą rozmawiać o rezerwacie przyrody Gęsi Bastion.

Rezerwat utworzono trzy lata temu. Ówczesne władze i koło łowieckie sprzeciwiły się temu pomysłowi. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten wydał wyrok na korzyść władz i uznał, że rezerwat został powołany niezgodnie z prawem. Decyzję tę uchylił jednak Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa ponownie wróciła do WSA. Tym razem sąd uznał rezerwat za utworzony prawidłowo.



- Wyrok w tej sprawie zapadł w drugiej połowie marca - mówi zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Szczecinie Andrzej Miluch. - Teraz czekamy na uzasadnienie wyroku, czy któraś ze stron będzie się chciała odwołać. O to uzasadnienie wystąpił również nasz radca prawny i czekamy na to uzasadnienie wyroku Sądu Administracyjnego.



- Utworzenie rezerwatu na tym obszarze wzbudzało obawy mieszkańców, chcemy je rozwiać - dodaje Miluch. - W wielu miejscach na terenie naszego województwa funkcjonują rezerwaty. Ta koegzystencja, to współdziałanie z tym rezerwatem może przynosić korzyści. Chcemy tutaj być blisko mieszkańców i jeżeli z ich strony pojawią się jakiekolwiek wątpliwości - odpowiedzieć na ich pytania.



Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się o 17 w świetlicy wiejskiej w Starej Rudnicy.



