Sezon biletowy na kołobrzeskim molo. Nie dla wszystkich jest płatne

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Miejscowi znają te klimaty od podszewki, turyści mogą się niemile zaskoczyć. Rozpoczął się sezon biletowy na kołobrzeskim molo.
Spacer w tym miejscu jest już płatny, a nasz reporter sprawdził, co zrobić, by zbyt mocno nie nadszarpnął naszych kieszeni. Za darmo na molo wejdą posiadacze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Turyści za spacer w tym miejscu muszą zapłacić. Koszt biletu normalnego to 9 zł, a ulgowego to 5 zł. Wybierając nocleg w Kołobrzegu warto wnieść opłatę uzdrowiskową. Wówczas na molo wejdziemy za 2 złote. Turyści spacerujący po molo mówią, że nie są to wygórowane ceny.

- My jesteśmy z Niemiec, może dlatego 10 zł to jest 2,50 dla nas, to jest wszystko jedno. 2,50 to jest nic. - Przeżyliśmy, nie jest najgorzej. 18 zł za dwie osoby. Nie, niedrogo. - Warto. Ja kocham może - mówili turyści zapytani przez naszego reportera.

Za darmo po molo pospacerujemy do godz. 10. Kasy biletowe będą czynne natomiast do godz. 22. W tym roku sezon biletowy będzie krótszy i potrwa do końca września.
