Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Lednica młodych, czyli "Dzieło Boże na zwykłym polu" [ZDJĘCIA]

Region Piotr Kołodziejski

Fot. Archiwum prywatne.
Fot. Archiwum prywatne.
Tysiące ludzi wzięło udział w 30. Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich. Wśród nich także grupy z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
30. Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 [ZDJĘCIA]

30. Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 [ZDJĘCIA]

Młodzi z regionu jadą na Lednicę
Chrystusowiec ks. Piotr Gutsche z parafii pod wezwaniem św. Józefa w Stargardzie był poruszony wielką liczbą chętnych do spowiedzi. - Tyle pięknych rozmów, wzruszeń, tyle przemian serca i życia - mówił.

- Myślę, że to, co się tutaj dokonuje przed Panem Jezusem, to jest takie Dzieło Boże, które Bóg chce urzeczywistniać w świecie, właśnie na takim zwykłym polu, gdzie nie do końca jest zasięg, ale są relacje, są ludzie, którzy chcą wspólnie dzielić się tym, co mają najpiękniejsze, tą nadzieją życia wiecznego, wiarą i bliskością drugiego człowieka - podkreślał ks. Gutsche.

- Lednica jest dla mnie bardzo budującym wydarzeniem, podczas którego mogę spędzić czas z ludźmi, którzy wyznają takie same wartości, jak ja i razem z nimi uwielbić Pana Jezusa. - Świetni ludzie, którzy odpowiedzieli na wyzwanie Pana Boga, pomocni, super konferencje, muzyka, tańce, polecam każdemu, kto chce doświadczyć żywego, młodego i trochę starszego Kościoła w jednym miejscu, ale też dla tych, którzy chcą spędzić trochę czasu z samym Panem Bogiem - to z kolei głosy młodych uczestników, którzy przyjechali m.in. ze Szczecina, Stargardu, Goleniowa, Pyrzyc czy Dobrzan.

W sobotę od rana odbywały się warsztaty, konferencje i modlitwy. Kulminacyjnym momentem spotkania, co roku, jest wieczorne symboliczne przejście przez Bramę Rybę, by w ten sposób dokonać Aktu Wyboru Chrystusa w swoim życiu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Tysiące ludzi wzięło udział w 30. Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich. Wśród nich także grupy z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 10:00 serwis z godziny 9:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od 02 czerwca oglądane 4737 razy)
  2. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od 04 czerwca oglądane 4189 razy)
  3. Zamiast kluczy do mieszkania, pozew od dewelopera
    (od 02 czerwca oglądane 3373 razy)
  4. Duże problemy pasażerów z lotem z Goleniowa do Londynu
    (od 01 czerwca oglądane 3078 razy)
  5. Rozbiórka łącznic Trasy Zamkowej. Jest oświadczenie spółki
    (od 03 czerwca oglądane 1860 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kończy się zjazd Mazd MX-5 "Miata" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rocznica zdobycia Mistrzostwa Świata Medyków Evian 2001 w 6-osobowej piłce nożnej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Polacy masowo przesiadają się na dwa kółka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Badmintonową stolicą Polski jest Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Leonia Chmielnik
Wyjątkowa oprawa procesji Bożego Ciała w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty