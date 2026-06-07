Lednica młodych, czyli "Dzieło Boże na zwykłym polu" [ZDJĘCIA]

Tysiące ludzi wzięło udział w 30. Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich. Wśród nich także grupy z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Chrystusowiec ks. Piotr Gutsche z parafii pod wezwaniem św. Józefa w Stargardzie był poruszony wielką liczbą chętnych do spowiedzi. - Tyle pięknych rozmów, wzruszeń, tyle przemian serca i życia - mówił.- Myślę, że to, co się tutaj dokonuje przed Panem Jezusem, to jest takie Dzieło Boże, które Bóg chce urzeczywistniać w świecie, właśnie na takim zwykłym polu, gdzie nie do końca jest zasięg, ale są relacje, są ludzie, którzy chcą wspólnie dzielić się tym, co mają najpiękniejsze, tą nadzieją życia wiecznego, wiarą i bliskością drugiego człowieka - podkreślał ks. Gutsche.- Lednica jest dla mnie bardzo budującym wydarzeniem, podczas którego mogę spędzić czas z ludźmi, którzy wyznają takie same wartości, jak ja i razem z nimi uwielbić Pana Jezusa. - Świetni ludzie, którzy odpowiedzieli na wyzwanie Pana Boga, pomocni, super konferencje, muzyka, tańce, polecam każdemu, kto chce doświadczyć żywego, młodego i trochę starszego Kościoła w jednym miejscu, ale też dla tych, którzy chcą spędzić trochę czasu z samym Panem Bogiem - to z kolei głosy młodych uczestników, którzy przyjechali m.in. ze Szczecina, Stargardu, Goleniowa, Pyrzyc czy Dobrzan.W sobotę od rana odbywały się warsztaty, konferencje i modlitwy. Kulminacyjnym momentem spotkania, co roku, jest wieczorne symboliczne przejście przez Bramę Rybę, by w ten sposób dokonać Aktu Wyboru Chrystusa w swoim życiu.