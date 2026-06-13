O krok od nieszczęścia w hotelowym basenie

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia do którego doszło w jednym z hotelowych basenów w Ustroniu Morskim.
Z informacji, do których udało się dotrzeć wynika, że do wody wpadło 4-letnie dziecko.
Dzięki szybkiej interwencji świadków zdarzenia nie doszło do dużo poważniejszych konsekwencji.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Na szczęście nie była potrzebna resuscytacja.
- Dziecko zostało wyciągnięte z wody. Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W chwili przekazania [dziecko było - przyp. red.] przytomne, z zachowanymi funkcjami życiowymi - relacjonował rzecznik straży pożarnej w Kołobrzegu mł. asp. Damian Romańczuk.
Dzięki szybkiej interwencji świadków zdarzenia nie doszło do dużo poważniejszych konsekwencji.
Edycja tekstu: Jacek Rujna