O krok od nieszczęścia w hotelowym basenie

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia do którego doszło w jednym z hotelowych basenów w Ustroniu Morskim.

Na szczęście nie była potrzebna resuscytacja.





- Dziecko zostało wyciągnięte z wody. Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W chwili przekazania [dziecko było - przyp. red.] przytomne, z zachowanymi funkcjami życiowymi - relacjonował rzecznik straży pożarnej w Kołobrzegu mł. asp. Damian Romańczuk.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Z informacji, do których udało się dotrzeć wynika, że do wody wpadło 4-letnie dziecko.Dzięki szybkiej interwencji świadków zdarzenia nie doszło do dużo poważniejszych konsekwencji.