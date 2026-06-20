Literackie warsztaty dla mam

Mat. organizatora

To będą warsztaty dla mam i przyszłych mam, które chcą podarować swoim maluchom jedyny w swoim rodzaju prezent - stworzoną przez siebie opowieść.





Dużą wartość mają też same spotkania z innymi kobietami - mówi prowadząca warsztaty Beata Zuzanna Borawska.



- Bo to jest tak naprawdę praca nie tylko z opowieścią, ale też z wartościami. Z takim zatrzymaniem się, co jest dla nas ważne, co by się chciało przekazać temu małemu człowiekowi, który właśnie przyszedł na świat dodaje



Na warsztaty "Opowiedz mi bajkę" można będzie także zabrać dzieci. Bezpłatne zajęcia będą prowadzone w grupach - pierwsza zacznie cykl w poniedziałek. Spotkania będą się odbywać w Stowarzyszeniu Port Szczecin przy ul. Garncarskiej.



Zapisy są prowadzone przez Uczestniczki cyklu zajęć "Opowiedz mi bajkę" otrzymają narzędzia - swego rodzaju szablon - do tego, by układać historie na przykład na dobranoc, także wspólnie z dzieckiem.Dużą wartość mają też same spotkania z innymi kobietami - mówi prowadząca warsztaty Beata Zuzanna Borawska.- Bo to jest tak naprawdę praca nie tylko z opowieścią, ale też z wartościami. Z takim zatrzymaniem się, co jest dla nas ważne, co by się chciało przekazać temu małemu człowiekowi, który właśnie przyszedł na świat dodajeNa warsztaty "Opowiedz mi bajkę" można będzie także zabrać dzieci. Bezpłatne zajęcia będą prowadzone w grupach - pierwsza zacznie cykl w poniedziałek. Spotkania będą się odbywać w Stowarzyszeniu Port Szczecin przy ul. Garncarskiej.Zapisy są prowadzone przez formularz lub na adres mailowy stowarzyszenieportszczecin@gmail.com