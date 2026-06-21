Różanka rodem z baroku

Dworskie tańce, stroje rodem z XVIII wieku i historyczne gry pod gołym niebem. To wszystko na szczecińskiej Różance, która na kilka godzin przeniosła się w czasy baroku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Wszystko za sprawą VI Pikniku Barokowo-Rokokowego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Metrum".Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter - mówi wiceprezes stowarzyszenia Alicja Klimek-Junak. Jak dodaje poza świętowaniem pięciolecia działalności przy okazji promowana była ich najnowszą publikacja.- Wydaliśmy książkę "Nordyckie tańce kadryle", więc to jest dla nas niesamowite wydarzenie i niesamowita możliwość na promocję tej książki. To jest niezwykłe jeśli chodzi o przetłumaczenie na język polski tańców, które są z basenu Morza Bałtyckiego - mówi wiceprezes stowarzyszenia.W programie pikniku znalazły się również pokazy tańców dworskich, prezentacje historycznych strojów oraz mundurów żołnierzy Garnizonu Twierdzy Szczecin.