Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Fala upałów uderza w pracowników, ale prawo stoi po ich stronie

Region Anna Klimczyk

Adam Rudawski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Adam Rudawski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Gdy słupki termometrów idą w górę, pracodawca ma konkretne obowiązki.
Musi np. monitorować temperaturę, ale nie tylko - przypomniał Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

- Skracania czasu pracy, rotacji pracowników oraz zabezpieczenia wody pitnej dla pracowników - podkreślał Rudawski.

Gdy żar leje się z nieba, pracodawca powinien także np.: wprowadzić dodatkowe przerwy w pracy czy klimatyzacje w pomieszczeniach pracy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Musi np. monitorować temperaturę, ale nie tylko - przypomniał Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni
    (od 21 czerwca oglądane 4274 razy)
  2. W poniedziałek rolnicy zablokują S3
    (od 21 czerwca oglądane 3573 razy)
  3. Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje
    (od 24 czerwca oglądane 3365 razy)
  4. Protest zachodniopomorskich rolników zakończony
    (od 22 czerwca oglądane 3270 razy)
  5. Wypadek w regionie. Kierowca nie żyje
    (od 21 czerwca oglądane 3037 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ruszył wakacyjny program Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pierwszy rejs Tramwaju Wodnego w tym sezonie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Metalowe riffy na Łasztowni. Trwa Hells Bells Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Wielgowa protestują przeciw przyjętemu planowi ogólnemu [WIDEO, ZDJĘCIA]
prof. Kamil Kuskowski
Rozpoczął się sezon na jagodzianki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty