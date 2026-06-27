Fala upałów uderza w pracowników, ale prawo stoi po ich stronie

Gdy słupki termometrów idą w górę, pracodawca ma konkretne obowiązki.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Musi np. monitorować temperaturę, ale nie tylko - przypomniał Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.- Skracania czasu pracy, rotacji pracowników oraz zabezpieczenia wody pitnej dla pracowników - podkreślał Rudawski.Gdy żar leje się z nieba, pracodawca powinien także np.: wprowadzić dodatkowe przerwy w pracy czy klimatyzacje w pomieszczeniach pracy.