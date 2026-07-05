Zmiany drogowe na Pomorzanach

Ważna informacja dla kierowców, którzy pokonują ulice szczecińskich Pomorzan. Od niedzieli udrożnione zostać ma skrzyżowanie Alei Powstańców Wielkopolskich z ulicą Smolańską.
Ta zmiana nie będzie ostatnią w tym miesiącu - zapowiada Wojciech Jachim ze spółki Tramwaje Szczecińskie.
- 26 lipca planowane jest otwarcie skrzyżowania Milczańskien z Powstańców Wielkopolskich, czyli kolejny bardzo ważny węzeł, który poprawi płynność ruchu w rejonie Pomorzan - dodaje Jachim
W pełni przebudowaną Al. Powstańców Wielkopolskich kierowcy powinni pojechać pod koniec 2026 roku.
Edycja tekstu: Natalia Chodań