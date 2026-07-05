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Zmiany drogowe na Pomorzanach

Region Adam Wosik

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Ważna informacja dla kierowców, którzy pokonują ulice szczecińskich Pomorzan. Od niedzieli udrożnione zostać ma skrzyżowanie Alei Powstańców Wielkopolskich z ulicą Smolańską.
Od niedzieli kolejne zmiany drogowe na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Od niedzieli kolejne zmiany drogowe na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tym samym możliwy będzie dojazd do szczecińskich Pomorzan od strony ul. Kolumba. Kolejna planowana od dziś zmiana dotyczy wprowadzenia ruchu wahadłowego w ciągu Al. Powstańców Wielkopolskich - na odcinku od ulicy Smolańskiej do ulicy Frysztackiej.

Ta zmiana nie będzie ostatnią w tym miesiącu - zapowiada Wojciech Jachim ze spółki Tramwaje Szczecińskie.

- 26 lipca planowane jest otwarcie skrzyżowania Milczańskien z Powstańców Wielkopolskich, czyli kolejny bardzo ważny węzeł, który poprawi płynność ruchu w rejonie Pomorzan - dodaje Jachim

W pełni przebudowaną Al. Powstańców Wielkopolskich kierowcy powinni pojechać pod koniec 2026 roku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Ta zmiana nie będzie ostatnią w tym miesiącu - zapowiada Wojciech Jachim ze spółki Tramwaje Szczecińskie.

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