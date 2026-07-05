Zmiany drogowe na Pomorzanach

Ważna informacja dla kierowców, którzy pokonują ulice szczecińskich Pomorzan. Od niedzieli udrożnione zostać ma skrzyżowanie Alei Powstańców Wielkopolskich z ulicą Smolańską.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Tym samym możliwy będzie dojazd do szczecińskich Pomorzan od strony ul. Kolumba. Kolejna planowana od dziś zmiana dotyczy wprowadzenia ruchu wahadłowego w ciągu Al. Powstańców Wielkopolskich - na odcinku od ulicy Smolańskiej do ulicy Frysztackiej.Ta zmiana nie będzie ostatnią w tym miesiącu - zapowiada Wojciech Jachim ze spółki Tramwaje Szczecińskie.- 26 lipca planowane jest otwarcie skrzyżowania Milczańskien z Powstańców Wielkopolskich, czyli kolejny bardzo ważny węzeł, który poprawi płynność ruchu w rejonie Pomorzan - dodaje JachimW pełni przebudowaną Al. Powstańców Wielkopolskich kierowcy powinni pojechać pod koniec 2026 roku.