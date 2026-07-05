Uroczystości 81. urodzin Szczecina przed Pomnikiem Czynu Polaków

W południe Szczecin zatrzymał się na chwilę, by wspólnie uczcić swoje 81. urodziny. Przed Pomnikiem Czynu Polaków odbyły się oficjalne uroczystości m.in. z udziałem władz miasta i mieszkańców.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Były okolicznościowe przemówienia i wspomnienie wydarzeń związanych z przejęciem Szczecina przez polską administrację... Były też życzenia od samych mieszkańców.- Czego życzymy? Przede wszystkim, żeby nasze władze widziały potrzeby mieszkańców. - Ciągłego rozwoju. - Może nieraz komunikacja miejska szwankuje, żeby byłoby lepiej. - Oczywiście "Nadorzankę" niech zaczną robić, bo jest dramat. - Żeby Kolej Metropolitalna zaczęła wreszcie jeździć. - A ja życzę, aby był zawsze taki piękny - mówili Szczecinianie.- Życzę wszystkim nam, aby Szczecin na zawsze był bezpiecznym portem. Naszym miejscem, w którym będziemy podchodzili do siebie z ogromną życzliwością, wiedząc, że to nasza mała, piękna ojczyzna - powiedział prezydent Szczecina Piotr KrzystekPo zakończeniu oficjalnej części świętowanie przenosi się właśnie do Ogrodu Różanego. Na mieszkańców czekać będzie m.in. potańcówka i ważący 81 kilogramów urodzinowy tort.