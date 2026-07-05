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Urodziny na Różance. Kolejka po tort [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
81-kilogramowy tort zniknął w błyskawicznym tempie. Mieszkańcy, którzy przyszli na urodziny Szczecina na Różankę, mogli wspólnie poczęstować się jubileuszowym wypiekiem przygotowanym z okazji 81. rocznicy polskiego Szczecina.
To jeden z najbardziej wyczekiwanych punktów miejskiego świętowania, co roku kolejka po tort sięga niemal poza Ogród Różany. Wśród tych, którzy go kroili, był m.in. prezydent Szczecina.

- Kolejka, jak co roku, bardzo długa. - Warto stać, to tylko 81 lat. Trzeba spróbować tego urodzinowego tortu. - Dobry, pycha. - Wygląda pysznie, jest cudownie, z malinkami, słodki, taki jak lubię. - Jakoś jagoda była, truskawka, ale... tutaj u mnie nie ma. - Ale mam nadzieję, że wystarczy dla wszystkich, bo torty wielkie, co roku są cięższe. - Chyba raczej nie, podobne, takie same chyba są, albo podobne. Ogólnie nie jest źle, także nie ma za bardzo, co narzekać. Wszystkiego najlepszego - mówią mieszkańcy Szczecina.

Na Różance wciąż trwają koncerty, animacje i rodzinne atrakcje, które zakończą się o godzinie 19.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mieszkańcy, którzy przyszli na urodziny Szczecina na Różankę, mogli wspólnie poczęstować się jubileuszowym wypiekiem przygotowanym z okazji 81. rocznicy polskiego Szczecina.

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