Ciężarówką pod wpływem narkotyków – 34-latek uderzył w bariery na s3

Był pod wpływem narkotyków i prowadził ciężarówkę - policjanci z Goleniowa zatrzymali 34-latka, który wjechał w bariery energochłonne na drodze S3.

Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o kierowcy samochodu ciężarowego, który jechał całą szerokością jezdni po drodze ekspresowej i zjeżdżał na przeciwległy pas. W pewnym momencie uderzył też w bariery energochłonne.



Policjanci zatrzymali mężczyznę - badanie wykazało, że był pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy.



34-latek został doprowadzony do goleniowskiej komendy, pobrano mu krew do dalszych badań. Jeśli te potwierdzą obecność narkotyków we krwi, usłyszy zarzut i odpowie przed sądem za kierowanie pod wpływem środków odurzających.



Edycja tekstu: Jacek Rujna