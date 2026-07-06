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Ciężarówką pod wpływem narkotyków – 34-latek uderzył w bariery na s3

Region Elżbieta Bielecka

źródło: goleniow.policja.gov.pl
źródło: goleniow.policja.gov.pl
Był pod wpływem narkotyków i prowadził ciężarówkę - policjanci z Goleniowa zatrzymali 34-latka, który wjechał w bariery energochłonne na drodze S3.
Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o kierowcy samochodu ciężarowego, który jechał całą szerokością jezdni po drodze ekspresowej i zjeżdżał na przeciwległy pas. W pewnym momencie uderzył też w bariery energochłonne.

Policjanci zatrzymali mężczyznę - badanie wykazało, że był pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy.

34-latek został doprowadzony do goleniowskiej komendy, pobrano mu krew do dalszych badań. Jeśli te potwierdzą obecność narkotyków we krwi, usłyszy zarzut i odpowie przed sądem za kierowanie pod wpływem środków odurzających.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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