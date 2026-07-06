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Zabytkowa wieża ciśnień w Świnoujściu coraz bliżej remontu

Region Joanna Maraszek

Zabytkowa wieża ciśnień w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek/Archiwum
Zabytkowa wieża ciśnień w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek/Archiwum
To krok w drodze do remontu zabytkowej wieży ciśnień w Świnoujściu.
Samorząd stara się o sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Efekt końcowy ma robić piorunujące wrażenie.

Choć teraz stoi zapomniana przez mieszkańców, z pęknięty murami, plany na jej renowację robią wrażenie.

- Wieża ciśnień to jest piękny obiekt położony na terenie portu jachtowego. Według wszelkich ekspertyz budynek jest zdatny do tego, żeby go zmodernizować. Miasto ma poważne plany. Chcielibyśmy, aby byłaby to dodatkowa wieża widokowa. Na szczycie budynku jest duże pomieszczenie i mogłoby służyć na przykład za galerię sztuki - przyznaje Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.

Miasto właśnie ogłosiło przetarg, który rozpocznie cały proces odnowy.

- Jeżeli zgłoszą się firmy, najpierw zostanie wykonana dokumentacja, a dopiero później te prace właściwe, czyli prace związane z renowacją obiektu - dodał.

Wstępnie mówi się, że koszt renowacji pochłonie kilka milionów złotych, miasto będzie starać się o środki zewnętrzne.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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