Porządki na Syrenich Stawach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Letnie porządki przy szczecińskich Syrenich Stawach. Miasto posprząta teren między Lasem Arkońskim a Ogrodem Botanicznym.

Wyczyszczone zostaną tablice informacyjne. Skoszona zostanie też roślinność, wdzierająca się na ścieżki dla spacerowiczów.





- Ta różnorodność roślinności jest też zaletą tego miejsca, więc mówimy raczej o porządkowaniu. Nie wchodzimy bardzo szeroko w ten teren, więc on nie jest w całości, powiedzmy, koszony. Tam, gdzie jest taka potrzeba - zapowiada Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Prace rozpoczną się we wtorek, a ich tempo będzie uzależnione od pogody.- Pracownicy będą starali się robić to w sposób płynny, ale mam nadzieję, że będzie to bardzo szybko i że mieszkańcy już niedługo będą mogli cieszyć się Syrenimi Stawami po tych pracach - dodaje rzeczniczka.Park ma prawie 30 hektarów. Podczas prac spacerowicze będą mogli swobodnie korzystać z terenu.