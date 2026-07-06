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Porządki na Syrenich Stawach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Letnie porządki przy szczecińskich Syrenich Stawach. Miasto posprząta teren między Lasem Arkońskim a Ogrodem Botanicznym.
Wyczyszczone zostaną tablice informacyjne. Skoszona zostanie też roślinność, wdzierająca się na ścieżki dla spacerowiczów.

- Ta różnorodność roślinności jest też zaletą tego miejsca, więc mówimy raczej o porządkowaniu. Nie wchodzimy bardzo szeroko w ten teren, więc on nie jest w całości, powiedzmy, koszony. Tam, gdzie jest taka potrzeba - zapowiada Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.

Prace rozpoczną się we wtorek, a ich tempo będzie uzależnione od pogody.

- Pracownicy będą starali się robić to w sposób płynny, ale mam nadzieję, że będzie to bardzo szybko i że mieszkańcy już niedługo będą mogli cieszyć się Syrenimi Stawami po tych pracach - dodaje rzeczniczka.

Park ma prawie 30 hektarów. Podczas prac spacerowicze będą mogli swobodnie korzystać z terenu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Ta różnorodność roślinności jest też zaletą tego miejsca, więc mówimy raczej o porządkowaniu. Nie wchodzimy bardzo szeroko w ten teren, więc on nie jest w całości, powiedzmy, koszony. Tam, gdzie jest taka potrzeba - zapowiada Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.
- Pracownicy będą starali się robić to w sposób płynny, ale mam nadzieję, że będzie to bardzo szybko i że mieszkańcy już niedługo będą mogli cieszyć się Syrenimi Stawami po tych pracach - dodaje rzeczniczka.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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