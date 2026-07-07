Spadła gałąź, stanęły tramwaje

Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej na szczecińskich Pomorzanach.
Chwilę po 12, na torowisko przy ulicy Narutowicza spadła gałąź. Nikomu nic się nie stało, ale tramwaje - "czwórki" i "dwunastki" - nie jeżdżą w obu kierunkach.
Dyżurny straży pożarnej przekazał nam, że strażacy rozpoczną pracę, gdy tylko na miejce dojedzie wóz pogotowia torowego - a ten jest w drodze. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch tramwajów będzie wznowiony - dyspozytor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego poinformował nas, że na razie komunikacja zastępcza nie będzie uruchamiana. Samochody ulicą Narutowicza mogą przejechać bez przeszkód.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dyżurny straży pożarnej przekazał nam, że strażacy rozpoczną pracę, gdy tylko na miejce dojedzie wóz pogotowia torowego - a ten jest w drodze. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch tramwajów będzie wznowiony - dyspozytor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego poinformował nas, że na razie komunikacja zastępcza nie będzie uruchamiana. Samochody ulicą Narutowicza mogą przejechać bez przeszkód.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski