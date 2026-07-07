Solaris chce dostarczyć 20 elektryków dla SPAK

Jest oferta na dostawę 20 elektrycznych autobusów dla Szczecina. W przetargu ogłoszonym przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" wystartował tylko jeden producent – Solaris.
Oferta opiewa na ponad 91 milionów złotych i mieści się w budżecie zamówienia. Teraz komisja przetargowa sprawdzi dokumenty i zdecyduje o wyborze wykonawcy.
Jeśli umowa zostanie podpisana, nowe przegubowe elektrobusy wyjadą na ulice Szczecina w ciągu 26 miesięcy.
Jeśli umowa zostanie podpisana, nowe przegubowe elektrobusy wyjadą na ulice Szczecina w ciągu 26 miesięcy.
Edycja tekstu: Michał Król