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Trwają przygotowania do Jarmarku Jakubowego [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
To będą cztery dni delektowania się lokalnymi smakami i podziwiania wyrobów rękodzielniczych. W Szczecinie trwają przygotowania do Jarmarku Jakubowego.
Wydarzenie z uwagi na wciąż trwający remont Placu Orła Białego wypełni te same przestrzenie, co w ubiegłym roku. Stragany rozstawione będą w bliskim sąsiedztwie bazyliki - informuje Dorian Sierek, kierownik techniczny katedry.

- Ulica Farna, Sołtysia, czyli w formie takiego krzyża i ulica Świętego Jakuba, czyli ta ulica prowadząca do ekostrefy, też cała będzie wypełniona - mówi Sierek.

Imprezie sprzyjać będzie magistrat. Jak mówi rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich Piotr Zieliński, do dyspozycji wystawców dostępne będą wyznaczone w tej strefie chodniki.

- Od strony ulicy Grodzkiej nawierzchnie chodników są wykonane, ogrodzenie jest odsunięte, można się przemieszczać. Jeśli organizatorzy w jarmarku będą chcieli zorganizować to wydarzenie identycznie, jak w zeszłym roku, to na pewno ta przestrzeń będzie tutaj dostępna - mówi Zieliński.

W tym roku organizatorzy spodziewają się ponad 300 wystawców. Jarmark Jakubowy potrwa od 23 do 26 lipca.

Edycja tekstu: Michał Król
Stragany rozstawione będą w bliskim sąsiedztwie bazyliki - informuje Dorian Sierek, kierownik techniczny katedry.
Jak mówi rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich Piotr Zieliński, do dyspozycji wystawców dostępne będą wyznaczone w tej strefie chodniki.

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