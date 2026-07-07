Trwają przygotowania do Jarmarku Jakubowego [ZDJĘCIA]

To będą cztery dni delektowania się lokalnymi smakami i podziwiania wyrobów rękodzielniczych. W Szczecinie trwają przygotowania do Jarmarku Jakubowego.

Edycja tekstu: Michał Król

Wydarzenie z uwagi na wciąż trwający remont Placu Orła Białego wypełni te same przestrzenie, co w ubiegłym roku. Stragany rozstawione będą w bliskim sąsiedztwie bazyliki - informuje Dorian Sierek, kierownik techniczny katedry.- Ulica Farna, Sołtysia, czyli w formie takiego krzyża i ulica Świętego Jakuba, czyli ta ulica prowadząca do ekostrefy, też cała będzie wypełniona - mówi Sierek.Imprezie sprzyjać będzie magistrat. Jak mówi rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich Piotr Zieliński, do dyspozycji wystawców dostępne będą wyznaczone w tej strefie chodniki.- Od strony ulicy Grodzkiej nawierzchnie chodników są wykonane, ogrodzenie jest odsunięte, można się przemieszczać. Jeśli organizatorzy w jarmarku będą chcieli zorganizować to wydarzenie identycznie, jak w zeszłym roku, to na pewno ta przestrzeń będzie tutaj dostępna - mówi Zieliński.W tym roku organizatorzy spodziewają się ponad 300 wystawców. Jarmark Jakubowy potrwa od 23 do 26 lipca.