Ruszyła budowa fabryki napojów w Stargardzie

Fabryka napojów w Stargardzie zacznie działać pod koniec przyszłego roku.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Właśnie ruszyła jej budowa na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Zatrudnienie znajdzie tam nawet 120 osób.Firma produkuje owocowe napoje w saszetkach ze słomką. Do ich produkcji będzie wykorzystywana woda ze Stargardu.Rocznie firma sprzedaje ponad 6 miliardów produktów i jest liderem w kategorii napojów dla dzieci.