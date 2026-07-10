Ruszyła budowa fabryki napojów w Stargardzie

Fabryka napojów w Stargardzie zacznie działać pod koniec przyszłego roku.
Właśnie ruszyła jej budowa na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Zatrudnienie znajdzie tam nawet 120 osób.
Firma produkuje owocowe napoje w saszetkach ze słomką. Do ich produkcji będzie wykorzystywana woda ze Stargardu.
Rocznie firma sprzedaje ponad 6 miliardów produktów i jest liderem w kategorii napojów dla dzieci.
Firma produkuje owocowe napoje w saszetkach ze słomką. Do ich produkcji będzie wykorzystywana woda ze Stargardu.
Rocznie firma sprzedaje ponad 6 miliardów produktów i jest liderem w kategorii napojów dla dzieci.
Edycja tekstu: Michał Tesarski