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Leśnicy i naukowcy ZUT-u będą odtwarzać Krzywy Las w Gryfinie

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Krzywy Las. Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]
Krzywy Las. Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]
Rosnące w Krzywym Lesie stuletnie, charakterystycznie powyginane sosny, są atrakcją turystyczną. Wspólnie odtworzyć go chcą leśnicy i naukowcy.
Leśnicy próbują tego od kilku lat. Posadzili sosny z nasion zebranych z wykrzywionych drzew, ale te wyrosły proste. To oznacza, że beczkowate pnie to jednak nie geny, a ręka człowieka, który kiedyś je tak uformował.

Problem w tym, że nie wiadomo jak to zrobił - mówi Daniel Pogorzelec z Nadleśnictwa Gryfino.

- Najlepszą metodą będzie próbowanie różnych sposobów. Z czasem będziemy obserwować, który najbardziej przypomina ten aktualny Krzywy Las.

Odtworzeniem metody krzywienia lasu zajmą się naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pod kierunkiem profesora Marcina Kupusa.

- Ta praca bardzo inspiruje, bo ta magia plus niesamowita celebryckość tych drzew sprawia, że będziemy z wypiekami próbować tutaj odtworzyć te kształty, te krzywizny - mówi Kupusa.

To praca na lata, jeśli nie dekady. Jednak oryginalne krzywe sosny stopniowo umierają. Krzywy Las 2.0 powstaje więc, by mogły go oglądać kolejne pokolenia.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja IAR.

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