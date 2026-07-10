Leśnicy i naukowcy ZUT-u będą odtwarzać Krzywy Las w Gryfinie

Rosnące w Krzywym Lesie stuletnie, charakterystycznie powyginane sosny, są atrakcją turystyczną. Wspólnie odtworzyć go chcą leśnicy i naukowcy.

Edycja tekstu: Michał Król

Leśnicy próbują tego od kilku lat. Posadzili sosny z nasion zebranych z wykrzywionych drzew, ale te wyrosły proste. To oznacza, że beczkowate pnie to jednak nie geny, a ręka człowieka, który kiedyś je tak uformował.Problem w tym, że nie wiadomo jak to zrobił - mówi Daniel Pogorzelec z Nadleśnictwa Gryfino.- Najlepszą metodą będzie próbowanie różnych sposobów. Z czasem będziemy obserwować, który najbardziej przypomina ten aktualny Krzywy Las.Odtworzeniem metody krzywienia lasu zajmą się naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pod kierunkiem profesora Marcina Kupusa.- Ta praca bardzo inspiruje, bo ta magia plus niesamowita celebryckość tych drzew sprawia, że będziemy z wypiekami próbować tutaj odtworzyć te kształty, te krzywizny - mówi Kupusa.To praca na lata, jeśli nie dekady. Jednak oryginalne krzywe sosny stopniowo umierają. Krzywy Las 2.0 powstaje więc, by mogły go oglądać kolejne pokolenia.