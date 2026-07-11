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Można poznać brzmienie tradycyjnego japońskiego bębna. Warsztaty w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Naoya Toriyama | Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Naoya Toriyama | Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Jak brzmi tradycyjny japoński bęben kotsuzumi? Mogli o tym przekonać się uczestnicy warsztatów, które odbyły się w sobotę w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Warsztaty poprowadził japoński muzyk Naoya Toriyama. Jak sam mówi, była to okazja nie tylko posłuchania gry na tradycyjnym bębenku kotsuzumi, ale także samodzielnego spróbowania swoich sił w grze na tym instrumencie.

- Można słuchać, jak ja gram na bębnie i można uczyć się, jak to gra. Ja jestem w zespole, wszyscy lubią Polskę i uczą się polskiego - powiedział Toriyama.

Naoya Toriyama jest muzykiem teatru nō i reprezentuje szkołę Kanze. Występował między innymi w Japonii, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Od ponad dziesięciu lat regularnie odwiedza nasz kraj. Warsztaty odbyły się w ramach cyklu „Spotkania z Japonią”. Towarzyszyła im wystawa „Japonia w miniaturze”.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Warsztaty poprowadził japoński muzyk Naoya Toriyama. Jak sam mówi, była to okazja nie tylko posłuchania gry na tradycyjnym bębenku kotsuzumi, ale także samodzielnego spróbowania swoich sił w grze na tym instrumencie.

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