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Kilka tysięcy mieszkańców ma problem z wodą do picia

Region Adam Wosik

Fot. pixabay.com / kaboompics (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / kaboompics (CC0 domena publiczna)
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach poinformował o zakazie używania wody z kranu do celów spożywczych, bez uprzedniego przegotowania. Zakaz dotyczy ponad czterech tysięcy mieszkańców miejscowości Grzepnica, Sławoszewo oraz części miejscowości Dobra i Łęgi.
Jak czytamy w komunikacie, "(...)stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą ilości bakterii grupy coli(...)".

Badania te pochodzą z próbek pobranych z wodociągu Grzepnica. Obecnie, w miejscowościach objętych zakazem, wodę bez przegotowania można stosować jedynie do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych oraz spłukiwania toalet. Obostrzenia z tym związane obowiązują do poniedziałku 13 lipca.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Komunikat.

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