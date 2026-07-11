Kilka tysięcy mieszkańców ma problem z wodą do picia

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach poinformował o zakazie używania wody z kranu do celów spożywczych, bez uprzedniego przegotowania. Zakaz dotyczy ponad czterech tysięcy mieszkańców miejscowości Grzepnica, Sławoszewo oraz części miejscowości Dobra i Łęgi.
Jak czytamy w komunikacie, "(...)stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą ilości bakterii grupy coli(...)".
Badania te pochodzą z próbek pobranych z wodociągu Grzepnica. Obecnie, w miejscowościach objętych zakazem, wodę bez przegotowania można stosować jedynie do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych oraz spłukiwania toalet. Obostrzenia z tym związane obowiązują do poniedziałku 13 lipca.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Badania te pochodzą z próbek pobranych z wodociągu Grzepnica. Obecnie, w miejscowościach objętych zakazem, wodę bez przegotowania można stosować jedynie do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych oraz spłukiwania toalet. Obostrzenia z tym związane obowiązują do poniedziałku 13 lipca.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski