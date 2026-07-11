Kilka tysięcy mieszkańców ma problem z wodą do picia

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Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach poinformował o zakazie używania wody z kranu do celów spożywczych, bez uprzedniego przegotowania. Zakaz dotyczy ponad czterech tysięcy mieszkańców miejscowości Grzepnica, Sławoszewo oraz części miejscowości Dobra i Łęgi.