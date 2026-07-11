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Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną i awaryjnie lądował

Region Rafael Żełobowski, Adam Wosik

Fot. KP PSP w Gryficach
Fot. KP PSP w Gryficach
Przez ponad dwie godziny wstrzymany był ruch pociągów na trasie ze Szczecina do Kołobrzegu. To z powodu awaryjnego lądowania prywatnego śmigłowca typu Robinson R44.
Jego pilot zahaczył o linię energetyczną w okolicach miesjcowości Mirosławice niedaleko Trzebiatowa. Śmigłowiec w trakcie awaryjnego lądowania zerwał przewody linii energetycznej, które zwisały nad torami. Na miesjcu zdarzenia interweniowało pięć zastępów straży pożarnej. Pilot nie odniósł obrażeń.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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