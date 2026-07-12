Boston czeka na Adasia Orlika

Szpital w Bostonie podejmie się leczenia syna naszego radiowego kolegi, czyli Adasia Orlika.

Alicja Orlik dodaje, że ma nadzieję na wylot do Stanów Zjednoczonych w sierpniu.





Ponad 15 milionów złotych na terapię genową rodzina Adasia zbierała przez ponad 2,5 roku. Pod koniec maja do zbiórki dołączył streamer Piotr Hancke - Łatwogang; dzięki jego akcji udało się zakończyć zbieranie środków.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Informację przekazała w naszym magazynie interwencyjnym "Czas Reakcji" mama Adasia, Alicja Orlik.- Podjęliśmy decyzję, że będziemy przelewać cały depozyt do szpitala i oczywiście nastawiamy się, że jedziemy podjąć kwalifikacje do podania terapii. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe w najbliższym czasie, bez zbędnej zwłoki - powiedziała.