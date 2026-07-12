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Boston czeka na Adasia Orlika

Region Adam Wosik

Alicja Orlik i Adaś Orlik, Fot. Facebook/Z Adasiem przeciw DMD
Alicja Orlik i Adaś Orlik, Fot. Facebook/Z Adasiem przeciw DMD
Szpital w Bostonie podejmie się leczenia syna naszego radiowego kolegi, czyli Adasia Orlika.
Zebrali 15 mln złotych. Adaś poleci na leczenie

Zebrali 15 mln złotych. Adaś poleci na leczenie

Adaś przejdzie terapię genową w USA. "Powoli planujemy wyjazd"
Adaś Orlik poleci do USA na terapię genową
Mama Adasia: to drugi najpiękniejszy dzień w moim życiu
Informację przekazała w naszym magazynie interwencyjnym "Czas Reakcji" mama Adasia, Alicja Orlik.

- Podjęliśmy decyzję, że będziemy przelewać cały depozyt do szpitala i oczywiście nastawiamy się, że jedziemy podjąć kwalifikacje do podania terapii. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe w najbliższym czasie, bez zbędnej zwłoki - powiedziała.

Alicja Orlik dodaje, że ma nadzieję na wylot do Stanów Zjednoczonych w sierpniu.

Ponad 15 milionów złotych na terapię genową rodzina Adasia zbierała przez ponad 2,5 roku. Pod koniec maja do zbiórki dołączył streamer Piotr Hancke - Łatwogang; dzięki jego akcji udało się zakończyć zbieranie środków.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Podjęliśmy decyzję, że będziemy przelewać cały depozyt do szpitala i oczywiście nastawiamy się, że jedziemy podjąć kwalifikacje do podania terapii. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe w najbliższym czasie, bez zbędnej zwłoki - powiedziała.

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