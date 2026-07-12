Zmiany drogowe na S10

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W poniedziałek mają się rozpocząć prace drogowe na nitce dojazdowej do Płoni od strony Stargardu.

To przygotowanie do zmiany organizacji ruchu na drodze S10.



- W pierwszym etapie będzie wykonywany montaż oznakowania pionowego, nowego oznakowania poziomego, tymczasowego, żółtych linii i w dalszej kolejności montaż separatorów pomiędzy kierunkami ruchu - zapowiada Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



Kolejnym etapem będzie przerzucenie ruchu na nitkę wyjazdową w kierunku Stargardu. Tutaj przejazd będzie odbywał się na dwóch pasach w kierunku Wałcza, Piły i Bydgoszczy i jednym pasem w stronę Szczecina.



Więcej informacji dla zmotoryzowanych na naszej antenie od godz. 13 w audycji "Lato Kierowców".



Edycja tekstu: Jacek Rujna