Dietamorfoza (ale nie tylko) na bazarze medycznym [ZDJĘCIA]

Testy sprawnościowe, porady fizjoterapeutów albo "dietamorfoza", czyli analiza składu ciała połączona z propozycją diety - w tym tygodniu Szczeciński Bazar Smakoszy to nie tylko strefa jedzenia i lokalnych produktów, ale też zagłębie zdrowia.

- Zapraszam na analizę składu ciała. Jestem dietetyczką kliniczną. Zajmuję się chorobami dietozależnymi. - Wykonuję proste testy sprawnościowe, żeby ocenić na jakim etapie znajduje się nasze ciało. Dla osób starszych, dla osób młodszych sześć prostych testów. - Tutaj jest stoisko związane ze sprzętem medycznym. - Mamy olejki, które wspierają nasze zdrowie, emocje, samopoczucie, a to jest esencja z roślin. - Możemy zbadać swoją skórę i spojrzeć, czy na przykład mamy rozszerzone naczynka, których jeszcze nie widać, mamy jakieś stany zapalne, może przebarwienia... - mówili wystawcy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Na "Zdrowy Event" wybrała się nasza reporterka Anna Klimczyk i wróciła z garścią porad.Wydarzenie potrwa do godz. 14. Wstęp i porady są bezpłatne.