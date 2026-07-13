Historyczna kamienica odzyska dawny blask [WIDEO, ZDJĘCIA]

Budynek przy ulicy Więckowskiego 5 w Szczecinie przechodzi gruntowny remont. Kamienica z 1885 roku wyróżniała się - raczej niekorzystnie - na tle odnowionej zabudowy tej części miasta, a teraz odzyska swój historyczny wygląd.

- Jak wygląda? O Jezu, tragicznie. - To będzie jedna z piękniejszych kamienic po remoncie. - Sama architektura, pasująca tutaj do otoczenia itd. Natomiast ta była taką "perełką", nieruszoną jeszcze. - Oby została w tym samym stanie i ze wszystkimi detalami - mówią mieszkańcy.





- Podnosimy ostatnią kondygnację i przebudowujemy na większą liczbę lokali. Są skute wszystkie tynki, wzmacniamy stropy, bo są drewniane. Na dole będą lokale usługowe, u góry będą mieszkania, będzie winda wewnętrzna. Elewacja będzie odnowiona, frontowa będzie wyglądała tak jak pierwotna - mówi Marcin Pałka, kierownik budowy.

Edycja tekstu: Michał Król

Trwają m.in. prace przy przebudowie dachu, przez odsłoniętą konstrukcję widać jeszcze prześwitujące niebo nad budynkiem.Kamienica w całości należy do Szczecińskiego TBS-u i jest wpisana do rejestru zabytków. Prace mają zakończyć się w lipcu przyszłego roku.