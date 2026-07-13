"Nie ma na to naszej zgody" - mieszkańcy Świnoujścia protestują przeciwko powstaniu "Przylądka Pomerania"

Symboliczne rozpoczęcie budowy Przylądka Pomerania w Świnoujściu. To nie tylko szeroko ogłaszany przez rząd sukces, ale też sprzeciw mieszkańców.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

"Nie ma na to naszej zgody". Tak mieszkańcy prawobrzeżnej części Świnoujścia wyrazili swoje obawy czasie symbolicznego rozpoczęcia budowy.- Jesteśmy przeciwni budowie Przylądka Pomerania. My jesteśmy przeciwni tej lokalizacji, która w sposób barbarzyński zniszczy najcenniejsze tereny prawobrzeża Świnoujścia. - Na tym najbardziej nam zależy, żeby rozwój portu był tak naprawdę bez kolizji dla mieszkańców.Jarosław Siergiej, prezes zarządu morskich portu Szczecin i Świnoujście uspokaja.- Mamy dużo woli, ale niestety zasoby ograniczone. Wobec tego to, co jest najważniejsze, będziemy realizowali. Nie na wszystkie wasze postulaty będziemy mogli odpowiedzieć.Przylądek Pomierania w Świnoujściu ma zostać zrealizowany na przełomie 2029/2030 roku.