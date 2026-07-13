Inwazyjna roślina zniknie z kolejnego miejsca w Szczecinie

Rdestowiec zniknie z kolejnego miejsca w Szczecinie. Inwazyjna roślina, która opanowała teren przy ulicy Wszystkich Świętych na Osiedlu Arkońskim, ma ustąpić miejsca nowemu parkowi.
Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne będzie jednak usunięcie gatunku, który szybko się rozrasta i wypiera inne rośliny. Prace się rozpoczęły. Stosowana jest metoda siatkowania, mająca stopniowo osłabić system korzeniowy rdestowca.
Teren prac ma być wygrodzony i odpowiednio oznakowany.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Teren prac ma być wygrodzony i odpowiednio oznakowany.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski