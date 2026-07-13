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Plan ogólny przegłosowany i już interpelacja. "Warto czasem wyhamować"

Region Julia Nowicka

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
"Radni Koalicji Obywatelskiej przegłosowali plan ogólny, a teraz sami mają do niego uwagi." Tak przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w szczecińskiej radzie miasta komentuje interpelację radnego Wojciecha Kępki.
Mieszkańcy szczecińskiego Wielgowa chcą uchylenia części planu ogólnego

Mieszkańcy szczecińskiego Wielgowa chcą uchylenia części planu ogólnego

Plan ogólny dla Szczecina przyjęty
Ten wskazuje, że na terenie Starego Bukowa plan niesłusznie pozwala na zabudowę mieszkaniową. Zdaniem Krzysztofa Romianowskiego z PiS, plan opracowany został chaotycznie, a Koalicja nie wykorzystała w pełni czasu, jaki miała na uchwalenie planu.

- Warto czasem pomyśleć, warto czasem wyhamować, warto czasem przeanalizować i warto przede wszystkim słuchać mieszkańców, czego zabrakło przy uchwalaniu tego planu. No i dzisiaj mamy tak jak mamy, radni Koalicji Obywatelskiej po przegłosowaniu wracają, mówią "kurcze, jednak trzeba coś zmienić".

Jak wskazuje radny KO Wojciech Kępka, zainteresowanie terenem Starego Bukowa, czyli przedwojennego Alt Buchholz było niewielkie podczas konsultacji społecznych. - Prawdą jest to, że do planu ogólnego każdy mieszkaniec naszego miasta mógł złożyć wniosek. Ten wniosek jeden został złożony. On de facto jest wnioskiem powtórzonym z 2024 roku. Wydaje mi się, że mało kto, tym terenem i zmianą przeznaczenia tego terenu się przejmował - mówi Kępka.

Plan Ogólny został uchwalony na sesji rady miasta 24 czerwca. Termin ogólnopolski obowiązuje do końca sierpnia. Jak informowaliśmy w Radiu Szczecin, ruch miejski Wspólnie dla Szczecina złożył do wojewody wniosek o uchylenie planu ogólnego.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Zdaniem Krzysztofa Romianowskiego z PiS, plan opracowany został chaotycznie, a Koalicja nie wykorzystała w pełni czasu, jaki miała na uchwalenie planu.
Jak wskazuje radny KO Wojciech Kępka, zainteresowanie terenem Starego Bukowa, czyli przedwojennego Alt Buchholz było niewielkie podczas konsultacji społecznych.
Relacja Julii Nowickiej z programu "Tematy i Muzyka".

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