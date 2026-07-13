Plan ogólny przegłosowany i już interpelacja. "Warto czasem wyhamować"

"Radni Koalicji Obywatelskiej przegłosowali plan ogólny, a teraz sami mają do niego uwagi." Tak przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w szczecińskiej radzie miasta komentuje interpelację radnego Wojciecha Kępki.





- Warto czasem pomyśleć, warto czasem wyhamować, warto czasem przeanalizować i warto przede wszystkim słuchać mieszkańców, czego zabrakło przy uchwalaniu tego planu. No i dzisiaj mamy tak jak mamy, radni Koalicji Obywatelskiej po przegłosowaniu wracają, mówią "kurcze, jednak trzeba coś zmienić".

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Ten wskazuje, że na terenie Starego Bukowa plan niesłusznie pozwala na zabudowę mieszkaniową. Zdaniem Krzysztofa Romianowskiego z PiS, plan opracowany został chaotycznie, a Koalicja nie wykorzystała w pełni czasu, jaki miała na uchwalenie planu.Jak wskazuje radny KO Wojciech Kępka, zainteresowanie terenem Starego Bukowa, czyli przedwojennego Alt Buchholz było niewielkie podczas konsultacji społecznych. - Prawdą jest to, że do planu ogólnego każdy mieszkaniec naszego miasta mógł złożyć wniosek. Ten wniosek jeden został złożony. On de facto jest wnioskiem powtórzonym z 2024 roku. Wydaje mi się, że mało kto, tym terenem i zmianą przeznaczenia tego terenu się przejmował - mówi Kępka.Plan Ogólny został uchwalony na sesji rady miasta 24 czerwca. Termin ogólnopolski obowiązuje do końca sierpnia. Jak informowaliśmy w Radiu Szczecin, ruch miejski Wspólnie dla Szczecina złożył do wojewody wniosek o uchylenie planu ogólnego.