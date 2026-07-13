Rekordowa rekrutacja na uniwerek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zakończyła się pierwsza tura naboru na nowy rok akademicki na Uniwersytecie Szczecińskim.

Ponad dziesięć tysięcy kandydatów zgłosiło się na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie.



- Tegoroczna rekrutacja okazała się rekordowa, a największym zainteresowaniem cieszyły się psychologia i prawo - mówi rzecznika uczelni Agnieszka Lizak. - Kandydaci mogli wybierać spośród 90 kierunków prowadzonych na 7 wydziałach naszego Uniwersytetu, w tym 6 kierunków anglojęzycznych oraz 5 nowości. Dla przyszłych studentów przygotowaliśmy niemal 11 tysięcy miejsc.



Druga tura naboru na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie rozpocznie się 28 lipca.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski