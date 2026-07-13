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Rekordowa rekrutacja na uniwerek

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zakończyła się pierwsza tura naboru na nowy rok akademicki na Uniwersytecie Szczecińskim.
Ponad dziesięć tysięcy kandydatów zgłosiło się na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie.

- Tegoroczna rekrutacja okazała się rekordowa, a największym zainteresowaniem cieszyły się psychologia i prawo - mówi rzecznika uczelni Agnieszka Lizak. - Kandydaci mogli wybierać spośród 90 kierunków prowadzonych na 7 wydziałach naszego Uniwersytetu, w tym 6 kierunków anglojęzycznych oraz 5 nowości. Dla przyszłych studentów przygotowaliśmy niemal 11 tysięcy miejsc.

Druga tura naboru na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie rozpocznie się 28 lipca.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Tegoroczna rekrutacja okazała się rekordowa, a największym zainteresowaniem cieszyły się psychologia i prawo - mówi rzecznika uczelni Agnieszka Lizak.

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