Tłumy w Świnoujściu, utrudnienia w tunelu

Tunel w Świnoujściu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Sezon nad morzem w pełni. Pogoda nie sprzyja plażowaniu, więc na ulicach jest tłok. Chodzi nie tylko o pieszych, czy rowerzystów, ale przede wszystkim kierowców, których jest tak wielu, że świnoujski tunel się korkuje i to z konsekwencjami.

Wzmożony ruch w Świnoujściu w czasie lata to nie nowość, ale obecne natężenie przerosło skalę - mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. - Dział utrzymania tunelu zgłosił problem związany z brakiem płynności na rondzie i ulicy Wolińskiej, który blokuje ruch w tunelu.



Stojące na gazie pojazdy w tunelu wytwarzają spaliny o dużym stężeniu, co wymaga niestandardowych rozwiązań. - Uzgadniamy wraz z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego procedury postępowania. Może się to wiązać z chwilowymi zatrzymaniami ruchu przed tunelem.



Informacje o utrudnieniach bądź chwilowych wyłączeniach tunelu będą zamieszczane na tablicach informacyjnych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski