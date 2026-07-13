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Tłumy w Świnoujściu, utrudnienia w tunelu

Region Joanna Maraszek

Tunel w Świnoujściu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Tunel w Świnoujściu. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Sezon nad morzem w pełni. Pogoda nie sprzyja plażowaniu, więc na ulicach jest tłok. Chodzi nie tylko o pieszych, czy rowerzystów, ale przede wszystkim kierowców, których jest tak wielu, że świnoujski tunel się korkuje i to z konsekwencjami.
Wzmożony ruch w Świnoujściu w czasie lata to nie nowość, ale obecne natężenie przerosło skalę - mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. - Dział utrzymania tunelu zgłosił problem związany z brakiem płynności na rondzie i ulicy Wolińskiej, który blokuje ruch w tunelu.

Stojące na gazie pojazdy w tunelu wytwarzają spaliny o dużym stężeniu, co wymaga niestandardowych rozwiązań. - Uzgadniamy wraz z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego procedury postępowania. Może się to wiązać z chwilowymi zatrzymaniami ruchu przed tunelem.

Informacje o utrudnieniach bądź chwilowych wyłączeniach tunelu będą zamieszczane na tablicach informacyjnych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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