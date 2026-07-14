Chętnych na studia na PUM jest dwa razy więcej niż rok temu

W systemie elektronicznej rejestracji na Pomorski Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie zgłoszonych jest już ponad 16,5 tys. kandydatów, czyli dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku – poinformowała we wtorek uczelnia. Największa popularnością cieszą się kierunki medyczne.

Edycja tekstu: Michał Król

W tym roku na kierunek lekarski zgłosiło się 5 202 kandydatów, a na kierunek lekarsko-dentystyczny 2 553 osób. Limit miejsc na pierwszym z wymienionych kierunków to 255 miejsc, a na drugim to 71. Łącznie w systemie elektronicznej rejestracji zarejestrowało się już 16 666 kandydatów. Jak podała uczelnia, to dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.Wśród kandydatów dużym zainteresowaniem cieszą się także kierunki prowadzone przez Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Na analitykę medyczną zgłosiło się 538 kandydatów, na farmację 479, a na biotechnologię medyczną 366 osób.Wśród kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk o Zdrowiu największą popularnością cieszy się fizjoterapia. Podanie o przyjęcie na ten kierunek złożyło już 1 301 osób. Poza nim duże zainteresowanie wśród chętnych mają psychologia, pielęgniarstwo oraz kosmetologia i dietetyka kliniczna.„Coraz większa liczba kandydatów wybiera PUM, doceniając jakość kształcenia, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz możliwości rozwoju zawodowego oferowane przez uczelnię” – przekazał Dział Promocji i Informacji Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.Rekrutacja na studia niestacjonarne PUM rozpoczęła się 13 lipca.Rekordowy wynik rekrutacji - ponad 10 tysięcy kandydatów - odnotował też Uniwersytet Szczeciński. Uczelnia oferuje studia na ok. 90 kierunkach (6 anglojęzycznych), na siedmiu wydziałach. W sumie przygotowano prawie 11 tys. miejsc.Podobnie jak w ubiegłym roku, najbardziej obleganymi kierunkami są: psychologia (1014 zgłoszeń), prawo (974) i filologia angielska (475), gdzie o jedno miejsce ubiega się nawet siedem osób.Jak przekazała rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Lizak, dużym zainteresowaniem cieszą się również m.in.: bezpieczeństwo wewnętrzne (272 zgłoszenia, 90 miejsc na studiach stacjonarnych), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (204 - 80), komunikacja i psychologia w biznesie (196 - 120) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (183 - 60), gospodarka nieruchomościami (170 - 120).